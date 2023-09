Final Fantasy XIV: un cosplay di Y'Shtola, la Saggia Ignota pronta per Dawntrail

A distanza di anni dall'uscita originale, la community Microsoft può finalmente gioire. Phil Spencer è riuscito a convincere Square Enix nel portare Final Fantasy XIV su Xbox Series X/S, così come altri capitoli del franchise. L'uscita è tuttavia per il prossimo anno, per cui gli appassionati del MMORPG dovranno restare in attesa.

In contemporanea con il debutto su Xbox, Final Fantasy XIV espanderà i suoi contenuti con Dawntrail, un nuovo DLC in uscita nell'estate 2024 che porterà i guerrieri della luce a intraprendere un'avventura inedita nel mondo di Eorzea. Con l'obiettivo di raggiungere la terra di Tural per oltrepassare i cancelli di un'antica civiltà ritenuta una leggenda, i giocatori dovranno superare le distese acquatiche di Indigo Deep.

Le novità di Final Fantasy XIV Dawntrail non finiscono qui. Al Fan Fest Square Enix ha presentato i dettagli dell'espansione, che andrà a migliorare il comparto grafico con modelli dei volti più definiti, che introdurrà la nuova tribù dei Pelupelu e che migliorerà l'esperienza ludica con novità e collaborazioni.

Final Fantasy XIV non diventerà un free to play, ma il modo migliore per celebrare la prossima, lontana uscita di questo DLC lo ha trovato la cosplayer Maru.Wins. Y'Shtola Rhul è un'elementalista della nazione insulinare di Sharlayan che appartiene alla razza Miqo'te. Serviva come saggia nel gruppo dei Discendenti della Settima Alba e nel corso della storia di FFXIV aiuta più volte il guerriero della luce contro la minaccia dell'impero Garleano. In questo cosplay di Y'Shtola da Final Fantasy XIV osserviamo la cercatrice del sole, riconoscibile per la pelle chiara dalle striature sulle guance, gli occhi vitrei e le orecchie e coda da gatto, nella sua cameretta mentre sorregge un metro.