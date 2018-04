Final Fantasy XIV: le creazioni dei fan nel gioco grazie ad un concorso

I giocatori di tutto il mondo di Final Fantasy XIV Online hanno l'opportunità di creare il proprio equipaggiamento e di vederlo implementato all'interno del gioco grazie a un nuovo concorso.

La nuova iniziativa, che è già partita, si focalizza sull'equipaggiamento per i personaggi DPS Melee e DPS Ranged Physical; i fan possono inviare i loro progetti entro il 21 maggio. Le loro creazioni potranno poi essere aggiunte al regno di Eorzea dal team di sviluppo.

Questo è il terzo concorso che implementa i progetti dei giocatori all'interno di Final Fantasy XIV Online. Il primo è stato organizzato nel luglio del 2016 e chiedeva dei design per l'equipaggiamento dei Tank, aggiunti poi al gioco con la pubblicazione dell'acclamatissima espansione Stormblood. Il secondo concorso si è svolto invece a marzo 2017 e cercava i progetti dei giocatori per i DPS Healers e Ranged Magic. L'equipaggiamento degli Healer è stato aggiunto come ricompensa di un dungeon con la patch 4.1, mentre l'equipaggiamento per i DPS Ranged Magic farà il suo debutto come ricompensa di The Swallow’s Compass, l'ultimo dungeon che verrà pubblicato con la patch 4.3.

Per consultare le regole e partecipare all'ultimo concorso "Gear Design", visita il sito di The Lodestone. a prova gratuita di Final Fantasy XIV Online invita i nuovi giocatori ad unirsi ai milioni di avventurieri nel regno di Eorzea, consentendo loro di accedere ai contenuti disponibili fino al livello 35 (incluso la nuova modalità PvP Rival Wings), di creare fino a 8 personaggi giocabili e di scoprire le varie razze, classi e mestieri disponibili senza restrizioni di tempo. I nuovi giocatori che vogliono partecipare gratuitamente alla prova possono registrarsi qui.