Final Fantasy XIV Dawntrail: quali nuove classi aspettarsi nell'espansione?

Dawntrail è il nome della nuova espansione di Final Fantasy 14 Online e, tra le numerose novità che introdurrà per espandere il già vastissimo universo di questo amato MMORPG nell'estate 2024, sono previsti due (o forse più) nuovi job, precisamente un DPS da mischia e un mago. Quali classi potrebbero essere?

Al momento abbiamo solo la conferma che si tratterà di un “melee” e di un “caster”, quindi un guerriero che combatte a distanza ravvicinata e un mago. La loro natura non è ancora precisata e, mentre chi sperava in un nuovo tank o in un nuovo healer dovrà attendere, in rete si scatenano previsioni di ogni tipo.

Dati i richiami all’estate, ai territori dell’America latina e il trailer che mostra il protagonista in mare aperto, c’è chi suggerisce l’arrivo del Pirata come classe giocabile. Sarebbe interessante coglierne lo stile di combattimento e capire l’arma che utilizzerebbe (magari un uncino?). Oppure ci sarebbe la classe suggerita anche da Sakaguchi in persona.

La maglia di Yoshi-P sul palco del Fan Festival nella presentazione del 28 luglio, invece, recava un disegno delle Tartarughe Ninja, per alcuni chiaro indizio che ci sarà un rework del Ninja o una nuova classe che ne deriva. D’altronde, il vestiario di Yoshida ha spesso lasciato degli indizi per il pubblico, ragion per cui potrebbe essere plausibile supporlo.

Lato caster, invece, l’ipotesi più diffusa è che possa arrivare un Geomante. La Geomanzia, peraltro, è già accennata nel gioco, essendo un'arte simile alla divinazione degli astrologi e praticata nel Far Eastern. Diversamente da ciò che compiono gli Astrologi nel gioco, però, i Geomanti non leggerebbero il futuro nelle stelle, ma interpreterebbero i movimenti della terra e dell'acqua in combinazioni magiche uniche della loro arte.

Altri, infine, sperano nel Pittore, una classe ereditata da Final Fantasy 6, a cui però potrebbero già far da specchio gli esistenti Summoner (Evocatore) e Blue Mage (Mago blu). Quali sono, invece, le classi che voi vorreste vedere aggiunte nella nuova espansione di Final Fantasy 14 Online? Fatecelo sapere nei commenti!