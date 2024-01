Final Fantasy XIV Dawntrail: cos'è e come funziona il Beastmaster?

Quest’oggi continuano a sopraggiungere diverse novità dedicate a Final Fantasy XIV Dawntrail: gennaio 2024 è il mese dei fan dell’avventura dell’MMORPG di Square Enix, prossimo a vari con un avvenire edulcorato dall’uscita dell’espansione Dawntrail. Tra i contenuti annoverabili alla 7.0 troviamo nuovi luoghi, raid e, soprattutto, lavori inediti.

Quest’ultimo, ad esempio, è il caso del Beastmaster, un nuovo lavoro limitato su cui Yoshida ha rilasciato alcune dichiarazioni: oltre ad asserire che il team è alle prese con una funzione di raccolta per esso, sappiamo che “Come limited job, stiamo procedendo con i piani per consentire di giocare da soli o in gruppo con altri lavori limitati". Il Beastmaster è in parte avvolto dal mistero, ma senza alcun dubbio i prossimi mesi rappresenteranno delle ottime occasioni per degli approfondimenti in tal senso.

Intanto, mentre qualche giorno fa Square Enix ha annunciato la sospensione della demolizione delle case inattive su Final Fantasy 14 per i giocatori giapponesi a causa dei recenti avvenimenti tragici che hanno coinvolto la penisola di Noto, il 7 e l’8 gennaio saranno fondamentali per i fan di Tokyo: il Final Fantasy XIV Fan Festival è qui, ed è il momento di scoprire le numerose novità che sopraggiungeranno prossimamente. Quali sorprese ci riservano nelle prossime settimane e nei mesi a seguire?