Final Fantasy XIV Dawntrail, cosa introdurrà la patch 7.0? Grosse novità all'orizzonte

Il 2024 è iniziato in grande stile anche per Final Fantasy XIV e la community videogiocatrice, con il Fan Festival 2023-2024 che si terrà tra il 7 e l’8 gennaio 2024. Le iniziative per gli appassionati del titolo saranno numerose, per un avvenire caratterizzato da tanti contenuti inediti che verranno rilasciati nel corso dei mesi di quest'anno.

A distanza di pochi giorni da quando è stata annunciata la sospensione della demolizione delle case inattive per i giocatori giapponesi su Final Fantasy XIV, è ora arrivato il momento di scoprire tutti i cambiamenti che faranno parte del corposo update di Final Fantasy XIV Dawntrail.

Vi è stato già il modo di vedere le incredibili e ricche novità di Final Fantasy XIV Dawntrail con i nuovi trailer, ma sappiamo che la ventura espansione del gioco porterà con sé innumerevoli contenuti inediti. Insieme all’introduzione della regione di Tural e l’incremento del livello massimo di ogni utente da 90 a 100, la prossima patch 7.0 porterà alla variazione di alcune meccaniche in-game con aggiunte e non soltanto. Qui di seguito è presente un elenco riassuntivo di esse:

Nuove azioni per tutti i lavori;

Nuovi personaggi;

Aggiornamenti ai lavori esistenti;

Nuove Fate, cacce al tesoro e missioni secondarie;

Krile si unirà come PNG di supporto;

Introduzione di miglioramenti visivi per tutti gli equipaggiamenti (aggiornamento grafico)

Nuovi contenuti sullo stile di vita dell'Esplorazione Cosmica che porteranno i giocatori su più pianeti insieme ai Loporrits;

Nuova serie di Raid dell'Alleanza in collaborazione con Final Fantasy XI;

Raid futuristico per 8 giocatori noto come The Arcadion;

Aggiornamenti per vari contenuti, tra cui Blue Mage, Hildibrand e altro ancora;

Nuovo raid finale Futures Rewritten;

Nuovi contenuti per le Operazioni sul Campo nel filone di Eureka;

Classe di lavoro Beastmaster sotto forma di Blue Mage.

Alcune delle novità in questione verranno introdotte successivamente al day one della 7.0, in arrivo nel corso dell’estate 2024 per PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC.