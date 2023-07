Final Fantasy XIV Dawntrail tra level cap e nuovi Job: importanti novità da Yoshida

Al Fan Festival 2023 di Las Vegas, Square Enix ha annunciato ufficialmente Final Fantasy XIV Dawntrail, la prossima grande espansione dell'amato MMORPG prevista attualmente per una generica estate 2024. A parte il trailer cinematografico di presentazione non ci sono sequenze di gameplay, ma c'è spazio per importanti novità.

Nel corso del suo intervento, il producer Naoki Yoshida ha confermato che con la versione 7.0 di Final Fantasy XIV verranno apportate alcune importanti novità al gameplay del gioco. Anzitutto, per la gioia di tutti i più devoti fan del mondo di Eorzea, il Level Cap passa ora da 90 a 100: "Abbiamo raggiunto la tripla cifra", ha dichiarato trionfante il producer comunicando la gradita notizia, rigraziando tutti i giocatori per il supporto dimostrato in questi anni. Ogni Job riceverà inoltre nuove abilità da sbloccare.

Ma non è finita in quanto arriveranno anche nuovi Job, sebbene per il momento il producer non scende in maggiori dettagli su quali verranno introdotti. A questo punto chissà che in Final Fantasy XIV non possa arrivare una Classe speciale desiderata da Sakaguchi, ma in ogni caso con Dawntrail le sorprese non mancheranno, così come non mancheranno dungeon del tutto nuovi ed una serie di ricchi update per contenuti e modalità di gioco già presenti, oltre a novità per classi come il Mago Blu, per un supporto continuo e regolare come fatto in tutti questi anni e con le precedenti espansioni.