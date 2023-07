Final Fantasy XIV Dawntrail, ci sono modifiche importanti: cambiati i requisiti di sistema

Final Fantasy XIV Dawntrail è realtà e la grande espansione di Final Fantasy XIV non è molto lontana. Sul palco del Fan Festival dedicato al grande progetto Square Enix vi sono stati fuoco e fiamme, complice la presentazione in pompa magna di un ampliamento dell'avventura di FF XIV alquanto desiderata dalla community videogiocatrice.

Ma di certo non sono mancate le informazioni necessarie nella giornata di oggi: Yoshida ha parlato delle importanti novità di Final Fantasy XIV Dawntrail tra level cap e nuovi job, a dimostrazione di come il team capitanato da Naoki Yoshida stia spingendo il piede sull'acceleratore per Final Fantasy XIV. I cambiamenti sono davvero tanti e queste introduzioni, per sfortuna di alcuni giocatori, hanno portato a delle modifiche in termini di sistema su cui gira la produzione.

Nel dettaglio, Naoki Yoshida ha annunciato in via ufficiale alcuni cambi ai requisiti di sistema per l'arrivo di Final Fantasy XIV Dawntrail. Qui di seguito vi elenchiamo quanto mostrato dall'infografica proiettata sul palco della presentazione:

Requisiti minimi di sistema per Final Fantasy XIV Dawntrail

Sistema operativo: Window 10 64 bit, Windows 11 64 bit;

CPU: Intel Core i7-6700 o superiore;

8 GB di RAM;

HDD o SSD con 140 GB o più di spazio disponibile;

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 o superiore/ AMD Radeon RX 480 o superiore;

Risoluzione schermo: 720p.

Requisiti consigliati di sistema per Final Fantasy XIV Dawntrail

Sistema operativo: Window 10 64 bit, Windows 11 64 bit;

CPU: Intel Core i7-9700 o superiore;

8 GB di RAM;

HDD o SSD con 140 GB o più di spazio disponibile;

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 2060 o superiore/ AMD Radeon RX 5600 XT o superiore;

Risoluzione schermo: 1080p.

Siete interessati a Final fantasy XIV Dawntrail? Diteci la vostra qui sotto nei commenti.