Final Fantasy XIV Dawntrail è realtà! La nuova, grande espansione arriva nell'estate 2024

Il Fan Festival 2023 di Final Fantasy XIV in corso a Las Vegas è iniziato subito in quarta: l'evento si apre con l'annuncio di Final Fantasy XIV Dawntrail, la nuova, enorme espansione di Final Fantasy XIV prevista per l'estate del 2024 e che darà inizio ad una storia del tutto nuova all'interno dell'MMORPG.

A Las Vegas non può ovviamente mancare il producer Naoki Yoshida, che appare sul palco subito dopo la trasmissione del primo trailer di Dawntrail: per il momento non ci sono sequenze di gameplay vero e proprio (Yoshida afferma che per il momento in tal senso non hanno materiale pronto da mostrare al pubblico), ma il filmato di circa 2 minuti e 20 secondo esprime subito al massimo i toni e le atmosfere avventurose che caratterizzeranno questa nuova avventura nel mondo di Eorzea: questa volta i guerrieri della luce intraprenderanno un viaggio attraverso la lontana terra di Indigo Deep, che potrebbe portarli a scoprire un'antica città d'oro ritenuta soltanto una leggenda.

Per l'occasione Yoshida ha anche mostrato una mappa aggiornata di Eorzea, volta ad accogliere le nuove location che caratterizzeranno la prossima, grande espansione del gioco. Al momento non ci sono piani ancora ben definiti su quando Final Fantasy XIV Dawntrail sarà effettivamente disponibile nel corso della prossima estate, ma maggiori dettagli arriveranno in futuro, con il producer che tra l'altro scherza sul fatto di voler continuare ancora senza sosta a sviluppare Final Fantasy XIV rendendolo un MMORPG sempre più imponente, espansione dopo espansione.

Aspettiamoci dunque tanti nuovi personaggi, nuove sfide spettacolari ed uno scenario ancora più evocativo rispetto al passato: appuntamento all'estate 2024!