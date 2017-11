Final Fantasy XIV: il Director è ancora interessato a una versione Switch e Xbox

Non è la prima volta che sentiamo parlare di una possibile versionedi. Durante una recente intervista pubblicata su Eurogamer.net, il director Naoki Yoshida si è dichiarato ancora interessato a portare il gioco sulle console

"Mi piacerebbe portare il gioco su più piattaforme possibili, raggiungendo un numero di giocatori ancora più ampio. Non solo Switch, ma anche Xbox One, nel caso ci fossero i presupposti per farlo. Ci piacerebbe lavorare anche con altri hardware, mantenendo intatte le funzionalità cross-server del gioco.

Non abbiamo nessuna intenzione di dividere i server per ogni piattaforma, noi lavoriamo con una sola, grande community. Essendo un giocatore di MMORPG, mi piace l'idea di interagire con tutti gli altri utenti a prescindere dalla console su cui giocano. Ne stiamo discutendo con Microsoft e Nintendo, e sembrano esserci buoni presupposti. Al momento non stiamo facendo nulla di concreto, ma ne stiamo parlando con un tono più positivo." afferma il director Naoki Yoshida.

A voi farebbe piacere giocare a Final Fantasy XIV su Nintendo Switch e Xbox One?