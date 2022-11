Final Fantasy XIV, tra divinità e sismi: la Patch 6.3 arriva nel 2023

Con all'attivo la bellezza di oltre 27 milioni di registrazioni per Final Fantasy XIV, l'avventura online di Square Enix continua il proprio percorso di grande successo, anche ad anni di distanza dal primo esordio.

Prosegue di conseguenza anche il supporto post lancio offerto dal team di sviluppo dell'MMO, che ha da poco annunciato la pubblicazione di un nuovo update dedicato. A partire dal prossimo anno, nello specifico, i frequentatori di Final Fantasy XIV avranno la possibilità di installare la Patch 6.3, dal titolo "Gods Revel, Lands Tremble". Al momento, Square Enix non ha ancora indicato una data di lancio precisa per il contenuto, ma quest'ultimo diverrà disponibile nel corso del mese di gennaio 2023.



La conferma è giunta nel corso dell'ultimo appuntamento streaming organizzato dagli autori di Final Fantasy XIV, durante il quale sono stati offerti anche alcuni dettagli sui contenuti dell'update. Con la Patch 6.3, l'MMO accoglierà un sistema di housing rivisto e ampliato, oltre a nuove mappe dedicate al PvP. Spazio poi a nuovi dungeon, a missioni principali e secondarie aggiuntive e tanto altro.



In attesa di maggiori dettagli, segnaliamo ai fan della saga che di recente Square Enix ha confermato l'inclusione di un secondo personaggio giocabile in Final Fantasy XVI.