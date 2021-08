Final Fantasy XIV, l'epica MMO conquista Spotify e non solo: online la colonna sonora

Con Final Fantasy XIV sempre più popolare, l'immaginario artistico connesso al titolo desta un crescente interesse da parte della community dei videogiocatori.

In tale processo è ovviamente inclusa anche la colonna sonora della produzione MMO di Square Enix, la cui epica è particolarmente apprezzata dal pubblico. Tra sonorità di stampo fantasy e non solo, i brani che compongono la OST del titolo sono molto amati, al punto che il team di sviluppo ha deciso di renderli disponibili in rete in maniera totalmente gratuita. Molteplici servizi di musica in streaming, da Spotify ad Apple Music, passando per Amazon Music, LINE Music e AWA, propongono infatti ora la possibilità di rilassarsi ascoltando la colonna sonora di Final Fantasy XIV.



Un'iniziativa sicuramente gradita, divenuta negli ultimi anni sempre più diffusa nell'ambito del mondo dello sviluppo di videogiochi. Di seguito, vi riportiamo dunque i link tramite i quali accedere alla OST dell'MMO tramite i portali streaming supportati da Square Enix:

Tra un brano e l'altro, al pubblico non resta che attendere novità anche sul prossimo capitolo della serie principale di Final Fantasy, con la sedicesima Fantasia Finale ancora priva di una precisa data di lancio su PlayStation 5.