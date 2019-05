Final Fantasy XIV: l'espansione Heavensward è gratis fino a giugno

E poi non dite che nessuno ci regala niente! Square-Enix ha deciso di fare una sorpresa ai propri fan e di rendere disponibile per il download in maniera gratuita l'espansione Heavensward di Final Fantasy XIV a tutti i possessori della Starter Edition del gioco.

Si tratta della versione completa di Heavensward, che contiene dunque tutti i contenuti dei suoi aggiornamenti: l'operazione sarà valida da oggi fino al 27 Giugno, e naturalmente chi decidesse di scaricarla potrà tenerla poi per sempre.

Heavensward è ambientata nella città di Ishgard, dove i Guerrieri della Luce dovranno esplorare i segreti nascosti dell'oscuro passato della città e porre fine alla Guerra dei Draghi. L'espansione aggiunge altre 50-70 ore al gioco base, per cui assicuratevi di avere abbastanza tempo libero, ed offre nuove classi, dungeon e raid e tante nuove zone.

Per riscattare la propria copia è sufficiente andare sul sito ufficiale di Square Enix e seguire le istruzioni. Peraltro oggi è anche l'ultimo giorno in cui Final Fantsy XIV "liscio" è offerto gratuitamente tramite Twitch Prime (sul nostro sito trovate la nostra recensione di Final Fantasy XIV), per cui anche chi non dovesse ancora possedere una copia del gioco, potrebbe ritrovarsi di colpo con tante, tante ore di gioco pronte all'uso, anche grazie alla presenza delle altre espansioni di gioco, tra cui Shadowbringers.

Che ne pensate di questa iniziativa di Square Enix? Ne approfitterete?