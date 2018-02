Final Fantasy XIV: evento di San Valentino disponibile da oggi al 15 febbraio

A partire da oggi i giocatori di Final Fantasy XIV possono partecipare all'evento di San Valentino (disponibile fino al 15 febbraio). Annunciate anche le date della première americana e di quella europea di

I Guerrieri della luce di tutto il mondo possono esprimere di nuovo i loro sentimenti più intimi con il ritorno dell'evento stagionale Valentione’s Day su Final Fantasy XIV Online. Da oggi fino al 15 febbraio questo evento offre agli innamorati di Eorzea la possibilità di aiutare Lisette de Valentione e la sua scorta in cambio di una serie di oggetti di gioco tra cui mobili e cavalcature.

Inoltre, durante la recente trasmissione in diretta "Letter from the Producer LIVE Part XLII", il produttore e direttore Naoki Yoshida ha svelato nuove informazioni sull'attesissima Forbidden Land, Eureka Anemos, un nuovo luogo in cui i Guerrieri della luce potranno provare un'esperienza di gioco inedita con delle regole di combattimento uniche. The Forbidden Land of Eureka, che dovrebbe arrivare nel mondo di Hydaelyn con la patch 4.25, sarà il luogo principale in cui i giocatori potranno creare e potenziare le ultime Anemos Relic Weapons.

Infine, durante la stessa trasmissione in diretta, il direttore del suono e compositore di Final Fantasy XIV Online, Masayoshi Soken, ha annunciato le date delle première europea e americana del concerto Eorzean Symphony, che ha fatto il suo debutto a Tokyo a settembre dello scorso anno. Quest'anno si terranno due concerti negli Stati Uniti (Los Angeles, 15 e 16 giugno) e in Europa (Dortmund, 24 e 25 agosto), prodotti da Square Enix e presentati da La Fée Sauvage.