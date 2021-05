Final Fantasy XIV: i giocatori si riuniscono per rendere omaggio a Kentaro Miura

Gli appassionati di manga si sono risvegliati con una terribile notizia: è morto a 54 anni Kentaro Miura, celebre autore divenuto famoso in tutto il mondo grazie a Berserk. In sua memoria stanno già arrivando i primi, grandi tributi.

Uno di questi proviene direttamente da Final Fantasy XIV, dove numerosi giocatori si stanno riunendo online per rendere omaggio allo scomparso mangaka: tutti si sono vestiti ed equipaggiati in modo tale da rappresentare al meglio la figura di Gatsu, l'iconico protagonista di Berserk entrato nell'immaginario collettivo dei fan per i suoi abiti scuri e per il gigantesco spadone che è solito utilizzare in combattimento. All'interno dell'MMORPG firmato Square-Enix tanti fan si stanno radunando per le strade della città di partenza, con un numero sempre più crescente di giocatori che si unisce alla partita in segno di cordoglio e rispetto.

Miura non ha mai lavorato direttamente nel mondo dei videogiochi, ma il suo lavoro è stato spesso preso come fonte d'ispirazione per tante produzioni. Anche lo stesso Final Fantasy ha preso in alcune circostanze spunto da Berserk, si pensi ad esempio alla Spada Potens impugnata da Cloud Strife in Final Fantasy VII, il cui design richiama alla mente quello dell'arma di Gatsu.

Nel non dimenticare uno dei più grandi artisti che il mondo dei manga abbia mai avuto, ricordiamo che è stata fissata la data di lancio di Final Fantasy 14 Endwalker: la nuova espansione dell'MMORPG arriverà il prossimo 23 novembre su PC, PS5 e PS4.