Final Fantasy XIV è gratis, free to play oppure si paga?

Proprio qualche giorno fa ha fatto il suo debutto Endwalker, la nuova espansione di Final Fantasy XIV, il popolarissimo titolo online targato Square Enix. Volete avvicinarvi al gioco per provare il nuovo DLC e siete curiosi di sapere se il gioco è gratuito o richiede un canone mensile per essere giocato? Allora siete nel posto giusto.

A differenza della maggior parte dei titoli online moderni, Final Fantasy XIV non è gratis e non è un free to play. Se volete giocare il titolo in questione, infatti, occorre pagare un canone mensile il cui costo varia in base ad una serie di fattori. La versione base dell'abbonamento, chiamata "Entry", ha un prezzo di 10,99 euro al mese (trenta giorni) con una semplice limitazione: gli abbonati Entry possono creare un solo personaggio in ogni server con un massimo di otto personaggi.

La versione "Standard" dell'abbonamento ha un prezzo leggermente. più alto ma meno limitazioni, visto che in questo caso il massimo di personaggi per server viene alzato ad otto e quello generale a quaranta. In questo caso il prezzo mensile varia in base al periodo dell'abbonamento: se ci si abbona solo per un solo mese si pagano 12,99 euro, l'abbonamento di 90 giorni ha un costo mensile di 11,99 euro e quello di 180 giorni si abbassa a 10,99 euro.

Al prezzo dell'abbonamento mensile va aggiunto il costo della versione standard del gioco e delle varie espansioni. Alcune versioni del gioco includono inoltre un mese di abbonamento, senza contare la possibilità di provare il gioco gratuitamente per un mese registrandosi sul sito ufficiale. Va inoltre precisato che sulle console Sony non è necessario disporre di un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus.