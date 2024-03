Final Fantasy XIV è imbattibile su Xbox: è al primo posto dei free to play più giocati

Con il futuro dell'MMO Final Fantasy XIV delineato dall'uscita di Dawntrail, Square Enix ha riportato in auge una delle iterazioni di Final Fantasy più apprezzate dal pubblico: parliamo proprio dello stesso Final Fantasy XIV, il quale sta vivendo una seconda giovinezza dopo la sua uscita su Xbox. Ma come sta andando sul suddetto ecosistema ludico?

Secondo quanto riportato dalla stessa casa di Redmond, Final Fantasy XIV è il free to play più giocato su Xbox. Quello messo a punto dalla software house che ha dato i natali alla serie di Final Fantasy è un vero successone, soprattutto dopo che il mese di luglio 2023 ha rappresentato un momento di giubilo per la community di Xbox: in quel periodo, come potrete ricordare, Final Fantasy XIV è stato annunciato su console Microsoft, segnando un precedente davvero importante tra le due aziende (Microsoft e Square Enix). Che dire, invece, per gli altri titoli gratis più giocati? Quali sono?

I migliori free to play su Xbox: Final Fantasy XIV batte tutti

Final Fantasy XIV Online Free Trial; Hawked; Call of Duty Warzone; Fortnite; Strumble Guys; Roblox; The Finals; Fall Guys; Apex Legends; Pizel Strike 3D; Rocket League; War Thunder; Asphalt 9 Legends; Overwatch 2; Rec Room; PUBG Battlegrounds; Fortnite Battle Royale; Hitman World of Assassinarion Free Starter Pack; Vigor; LEGO Fortnite.

Siete tra i giocatori che hanno preso parte all'avventura messa a punto da Square Enix con l'arrivo di Final Fantasy XIV su Xbox? Il 2024 è stato un anno fondamentale per l'iterazione che è giunta su console Microsoft a diversi anni di distanza e che, in previsione dell'arrivo di Dawntrail, farà la gioia di tutti i fan del marchio verde crociato.