Final Fantasy XIV: il kolossal MMO sarà giocabile su PS5 tramite retrocompatibilità

Dopo aver affidato Final Fantasy 16 a Naoki Yoshida, Square Enix concede al celebre produttore e direttore giapponese l'opportunità di annunciare l'arrivo di Final Fantasy XIV su PS5 nello streaming dedicato ai prossimi contenuti previsti per il kolossal ruolistico.

Nel tracciare la roadmap delle novità che attraverseranno la dimensione multiplayer di FFXIV da qui ai prossimi mesi, Yoshida spiega che la versione PS4 di Final Fantasy 14 sarà retrocompatibile con PlayStation 5.

Il dirigente di Square Enix chiarisce quindi che la versione PS5 di FF14 non comprenderà delle migliorie grafiche o delle aggiunte contenutistiche progettate espressamente per la console nextgen di Sony. In compenso, i possessori di PlayStation 5 potranno godere di "un'esperienza complessiva notevolmente migliorata" grazie all'abbattimento dei tempi di caricamento e al supporto al doppio preset grafico Standard e High attualmente disponibile su PS4 PRO: di conseguenza, i giocatori su PS5 dovrebbero essere in grado di fruire il titolo a 1440p con una framerate ancorato sui 60fps, con l'assenza (o la sensibile riduzione) dei cali avvertibili nelle fasi più concitate delle battaglie.

Nell'ottica di un aggiornamento costante dell'esperienza degli appassionati, Yoshida promette infine di organizzare un evento in streaming nel mese di febbraio 2021 per rivelare ulteriori dettagli sui futuri contenuti e interventi che accompagneranno il supporto di Final Fantasy XIV su PlayStation 5.