Final Fantasy XIV: l'MMO inaccessibile per molti su Steam, Square-Enix sta indagando

A seguito di un importante lavoro di manutenzione concluso nelle scorse ore, Square-Enix ha modificato e rafforzato le misure di sicurezza di Final Fantasy XIV, ma sembra che come effetto collaterale molti utenti non riescano ora ad effettuare il log-in nell'MMORPG.

A seguito dell'introduzione di alcuni hotfix e cambiamenti alle funzionalità di accesso per gli utenti di Steam, chiunque abbia acquistato il gioco tramite il client di Valve è ora tenuto a collegare il proprio account Steam al proprio account Square Enix.

Modifiche che apparentemente stanno influendo negativamente sul normale funzionamento dell'MMORPG: in questo momento, il problema più grande sembra essere che la stragrande maggioranza dei giocatori è impossibilitata nel superare la schermata di accesso. I tentativi di log-in al gioco generano un messaggio di "errore tecnico", senza altra opzione disponibile se non quella di uscire forzatamente dal gioco. Un problema sembra riguardare in particolare l'uso di caratteri speciali nei nomi dei profili Steam.



Contattata da alcuni utenti, Square-Enix è venuta a conoscenza della situazione ed ha confermato di essersi messa all'opera per individuare il problema e venirne a capo nel più breve tempo possibile. A questo punto non rimane che attendere i prossimi aggiornamenti da parte del publisher.

Ricordiamo che la prova gratuita di Final Fantasy XIV è nuovamente disponibile da alcune settimane.