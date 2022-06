Final Fantasy XIV: una modalità battle royale era nei piani, rivela Naoki Yoshida

Sembra che Square Enix avesse pianificato l'arrivo di una modalità battle royale all'interno di Final Fantasy XIV, per poi scartare l'idea poco tempo dopo. A rivelare la curiosa indiscrezione è stato Naoki Yoshida, producer e director del celebre MMORPG, in un'intervista con il portale giapponese Gamer.

Stando alle parole di Yoshida, i piani per la battle royale prevedevano il coinvolgimento della sola classe dei Maghi Blu. Le battaglie si sarebbero svolte all'interno di grandi arene che, un poco alla volta, si sarebbero ridotte nelle dimensioni, mentre i giocatori si sarebbero scontrati tra loro per ottenere incantesimi sempre più potenti che li avrebbero aiutati ad ottenere la vittoria finale. Alla fine, però, gli autori hanno deciso di non concretizzare questo progetto.

Yoshida non spiega tuttavia le ragioni che hanno portato a scartare l'idea, e a questo punto non è da escludere che Final Fantasy XIV non veda mai l'arrivo del battle royale tra le sue meccaniche di gioco. In ogni caso i lavori sui futuri contenuti dell'MMORPG proseguono regolarmente e, anzi, il prossimo arco narrativo di Final Fantasy 14 dopo Endwalker è stato già deciso, come rivelato dallo stesso Yoshida nelle scorse settimane.

In tempi recenti, inoltre, il director di Final Fantasy 14 ha bocciato il metaverso, ritenendolo non in grado di offrire un reale intrattenimento per i giocatori.