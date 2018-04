Final Fantasy XIV mostra l'update 4.3 in alcuni screenshot: un nuovo raid e molto altro

Final Fantasy XIV torna a mostrarsi con alcuni nuovi screenshot, grazie ai quali possiamo avere una piccola anteprima di cosa ci aspetterà con l'aggiornamento 4.3, previsto entro la fine di maggio. Un nuovo raid ma non solo: anche nuove feature in arrivo per il titolo Square Enix.

Under the Moonlight, questo il nome ufficiale dell'aggiornamento, metterà a disposizione dei giocatori un nuovo raid, ispirato a quelli già visti nella serie Return to Ivalice di Final Fantasy XII, intitolato The Ridorana Lighthouse. Inoltre sarà possibile visitare un nuovo dungeon, chiamato The Shallow's Compass.

Arriveranno poi con l'update nuove feature, come la possibilità di linkare i mondi di gioco da un server all'altro, a patto che condividano lo stesso datacenter; l'abilità di spedire indietro l'equipaggiamento usando il Glamor Dresser, ed infine un nuovo guestbook, dedicato completamente alla gestione della vostra mansione.

Inoltre, se siete dei fan del titolo e volete dare il vostro contributo ai suoi contenuti, vi segnaliamo l'iniziativa lanciata dal team per creare il proprio equipaggiamento e vederlo poi implementato all'interno del gioco grazie ad un nuovo concorso; i personaggi disponibili sono i DPS Melee e DPS Ranged Physical. Chi è interessato può inviare il proprio progetto entro e non oltre il 21 maggio, quindi se volete veder realizzato il vostro sogno vi conviene affrettarvi,