Final Fantasy XIV: Naoki Yoshida scalda i fan, grandi novità in arrivo nel 2021

In una recente intervista con il portale giapponese 4gamer il producer e director di Final Fantasy XIV Naoki Yoshida ha fornito alcuni interessanti spunti sulle novità in arrivo nel 2021, annunciando "una nuova storia" e "mondo inedito di avventure".

Lo sviluppatore giapponese ha infatti dichiarato che il suo obbiettivo primario per il 2021 sarà quello di far compiere "un balzo in avanti a Final Fantasy XIV". Stando alle parole di Yoshida i fan del famoso MMO legato alla storica saga dovranno rimanere sintonizzati, in attesa di informazioni su una storia tutta nuova e su un nuovo mondo pieno di avventure. Insomma, le stesse parole che Square Enix aveva utilizzato prima dell'annuncio dell'ultima grande espansione Shadowbringers.

In precedenza Naoki Yoshida aveva fornito dichiarazioni simili anche a Famitsu in merito a Final Fantasy XIV e all'attesissimo Final Fantasy XVI (di cui è produttore). Per saperne di più sulle tante novità in arrivo bisognerà attendere fino al prossimo 6 febbraio 2021, data in cui Square Enix ha già fissato un grande evento in live streaming dedicato proprio al mondo di Final Fantasy e chiamato "Announcement Showcase". Non resta che pazientare ancora per poco più di un mese!