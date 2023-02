Final Fantasy XIV non riceverà grandi aggiornamenti per tutto il 2023

Gli ultimi giorni sono stati molto importanti per la celebre produzione MMO targata Square Enix, in seguito all'arrivo della patch 6.3 di Final Fantasy XIV, ricca di tanti nuovi contenuti e sorprese per tutti i giocatori. Tuttavia, Square Enix ha da poco annunciato di non essere al lavoro su nuove espansioni di Final Fantasy XIV per il 2023.

Sembrerebbe, quindi, che per l'anno corrente non vi siano grandi novità all'orizzonte, almeno per quel che concerne la grande produzione online legata al macro-universo di Final Fantasy. Ciò nonostante, l'assenza di nuovi update corposi per Final Fantasy XIV non andrà in alcun modo a compromettere quella che sarà la road map degli aggiornamenti in arrivo.

Al di là del già citato aggiornamento 6.3, che ha introdotto nuove missioni, dungeon, incursioni e molto altro ancora, nei mesi a venire seguiranno nuove patch. Infatti, con l'arrivo delle patch 6.4 e 6.5 arriveranno nuovi contenuti, andando così ad espandere un'avventura videoludica di per sé ricca di esperienze che accompagneranno i giocatori per ore ed ore senza rilasciare major update.

È probabile che il tutto sia connesso all'uscita - non imminente, ma ormai vicina - di Final Fantasy XVI, un titolo atteso dalla community di tutto il mondo e pronto a lasciare il segno tra gli amanti del brand di Square Enix. Ma quale sarà il futuro di Final Fantasy XIV e della saga in generale? Non vi è ancora modo di saperlo, anche se i rumor che hanno anticipato l'evento del 35esimo anniversario di Final Fantasy sottolineano che vi sia un nuovo showcase alle porte. Se così fosse, dunque, mancherebbero pochi giorni alla scoperta di ciò che Square Enix ha in serbo per gli utenti.