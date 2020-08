Final Fantasy 14 Online, 7 anni di A Realm Reborn: annunciato l'evento The Rising

Dopo aver celebrato un evento crossover Final Fantasy X Dragon Quest, Final Fantasy XIV Online è pronto a veder prendere il via a un'ulteriore iniziativa celebrativa.

Giovedì 27 agosto, il titolo Square Enix festeggia infatti il settimo anniversario dell'uscita di A Realm Reborn, avvenuta nel 2013. Per l'occasione, si annuncia l'organizzazione di uno speciale evento stagionale in game: The Rising.

Già attiva, l'iniziativa resterà operativo sino al prossimo 14 settembre. Accessibile a tutti gli avventurieri di livello pari o superiore a 15, l'evento offre una serie di missioni uniche in cui i giocatori avranno il compito di aiutare J'bhen Tia a Ul'dah. Per far sì che la propria mostra di vetro decorativo abbia successo, il personaggio avrà infatti bisogno dell'aiuto di un capace assistente! Chi gli offrirà supporto potrà ricevere in cambio nuove ricompense, tra cui un minion Wind-up Ardbert e un'opera d'arte da utilizzare per decorare gli alloggi.

L'anniversario della pubblicazione di A Realm Reborn, comunica Square Enix, coincide inoltre con il raggiungimento del traguardo dei 20 milioni di giocatori registrati. È inoltre ora disponibile l'attesa patch 5.3 di Final Fantasy XIV Online, con quest'ultima che introduce anche una prova gratuita ampliata che permette ai nuovi giocatori di iniziare più facilmente la propria avventura nel gioco.