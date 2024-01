Final Fantasy XIV Online, aggiornamenti per l'Open Beta su Xbox: inizierà a febbraio!

La seconda metà del 2023 ha visto l'arrivo di tante liete notizie per la community Xbox e di Final Fantasy XIV Online, grazie all'approdo del titolo tra le fila delle produzioni legate al marchio videoludico della casa di Redmond. Inoltre, Square Enix ha anche svelato l'inizio indicativo dell'Open Beta di Final Fantasy XIV in quell'occasione.

Fino ad oggi, però, di informazioni sull'esatto inizio della prova gratuita non ve n'erano, ma proprio quest'oggi è cambiato qualcosa: il 7 e l'8 gennaio 2024 saranno due giorni di fuoco per gli amanti di Final Fantasy XIV, grazie al Final Fantasy XIV Fan Festival di Tokyo. Proprio sul palco dell'evento, la software house ha rilasciato una notizia bomba per i possessori di una delle due console ammiraglie dell'ecosistema Xbox: l'Open Beta del titolo arriverà presto.

Nello specifico, l'Open Beta di Final Fantasy XIV è ora prevista per febbraio (il 21, per l'esattezza). Sebbene il giorno sia da prendere come finestra di lancio generica, visto che potrebbero avvenire degli slittamenti nell'arco delle prossime settimane, la conferma sull'uscita a febbraio è foriera di un'incredibile uscita per i giocatori Xbox. Dopo anni d'attesa, l'MMORPG di Square Enix ha aperto i battenti all'ecosistema videoludico delle console casalinghe di Microsoft, in occasione di un 2024 caratterizzato anche dall'uscita della massiccia espansione Dawntrail. Tra le notizie sulla sospensione della demolizione delle case inattive su Final Fantasy XIV per i giocatori giapponesi e l'uscita di novità su Dawntrail, gli ultimi giorni sono stati forieri di novità per il titolo Square Enix.