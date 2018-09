Final Fantasy XIV Online: l'aggiornamento Prelude in Violet arriva il 18 settembre

l mondo di Eorzea è in continua espansione. Final Fantasy XIV Online, MMO che festeggia il suo quinto anniversario con una community che conta più di 14 milioni di giocatori, si appresta a ricevere un nuovo aggiornamento.

A partire dal 18 settembre, la Patch 4.4 Prelude in Violet, oltre a proseguire l'avvincente storia principale, metterà alla prova i giocatori con il capitolo conclusivo delle incursioni Omega. Nel corso della diretta streaming per la celebrazione del quinto anniversario, il direttore e produttore Naoki Yoshida ha svelato alcune novità del prossimo importante aggiornamento. Gli spettatori hanno potuto ammirare per la prima volta Chaos, uno dei boss dell'incursione Omega: Alphascape. Inoltre, i giocatori potranno affrontare Suzaku nell'ultimo capitolo delle missioni dei Four Lords.

L'ultimo aggiornamento di Final Fantasy XIV Online include moltissimi nuovi contenuti, tra i quali:

Nuove missioni dello scenario principale

Nuove missioni secondarie – I Four Lords e delle nuove avventure di Hildibrand

Nuovi dungeon – The Burn e Saint Mocianne's Arboretum (Hard)

Una nuova prova – Hells’ Kier (Suzaku)

Una nuova incursione – Omega: Alphascape

Aggiornamenti per la raccolta e la creazione – Nuove ricette

Aggiornamenti alle abitazioni – Manichini aggiunti all'arredamento degli interni

Espansione per The Lost Canals of Uznair – Istanza Caccia al tesoro

Aggiornamenti al PvP e al sistema di combattimento, nuovi contenuti del Gold Saucer, una nuova funzionalità per le pose di gruppo e molto altro.

Inoltre, la Ceremony of Eternal Bonding, un sacro rito di unione celebrato presso il Sanctum of the Twelve, si arricchisce ora di nuove opzioni che consentiranno ai giocatori di commemorare la propria storia insieme, come la cerimonia di anniversario. Infine, un annuncio per tutti i fan: sta per cominciare un nuovo entusiasmante tour che vedrà i Fan Festival di Final Fantasy XIV Online fare il giro del mondo. Il Nord America aprirà le danze, con l'evento del 16 e 17 novembre 2018 a Las Vegas, seguito dal Fan Festival europeo che si terrà il 2 e 3 febbraio 2019 presso La Grande Halle de La Villette a Parigi, per finire a marzo 2019 con il Fan Festival di Tokyo.