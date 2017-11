Final Fantasy XIV Online: arriva il nuovo scontro PvP Rival Wings

: Suarriva una nuovissima sfida super-frenetica sotto forma di intenso scontro PvP. La nuova modalità, pubblicata con la patch 4.15, vede due squadre, ognuna composta da 24 giocatori, lottare in un’arena costruita dai goblin nel tentativo di ottenere la supremazia territoriale.

Per vincere, le due squadre dovranno innanzitutto distruggere le torri nemiche con l’aiuto degli automi schierati regolarmente dai goblin. Dopodiché, lo scudo che protegge il nucleo della squadra nemica cadrà, rendendolo vulnerabile agli attacchi! Durante la battaglia ci sarà anche la possibilità di raccogliere Ceruleum; se i giocatori ne raccoglieranno abbastanza, potranno alimentare e pilotare una serie di potenti macchine che giacciono dormienti sul campo di battaglia.

Inoltre, Rival Wings sarà anche disponibile per chiunque giocherà alla prova gratuita di Final Fantasy XIV, che permette a tutti di accedere ai contenuti disponibili fino al livello 35, creare fino ad otto personaggi giocabili e giocare con le varie razze, classi e mestieri disponibili senza restrizioni di tempo.

Se i combattimenti feroci non fanno per te non è un problema, perché la patch 4.15 include un’altra novità molto più tranquilla, ovvero una nuova azione per i bardi: Perform. Con l’arpa alla mano, i bardi di Hydaelyn potranno allietarci a suon di musica. Infine, altre novità per i più agguerriti. Anche se la 5ª stagione della modalità competitiva PvP The Feast si è conclusa di recente, l’uscita di oggi della patch 4.15 segna l’inizio della sesta stagione, che durerà fino all’uscita della patch 4.2. Gli avventurieri sono invitati ad entrare nell’arena e a scalare le classifiche per ottenere nuove armi ed armature imbattibili.