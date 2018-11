Final Fantasy XIV Online: rivelati i primi dettagli sulla patch 4.5

Dopo aver annunciato una nuova espansione per l’acclamato MMO Final Fantasy XV Online Shadowbringers, Square-Enix ha rivelato i primi dettagli dell’appassionante climax per l’espansione Stormblood che servirà a preparare la scena alle nuove sfide che arriveranno in futuro.

La patch 4.5 dal titolo A Requiem for Heroes arriverà in due parti: la prima a inizio gennaio 2019 e la seconda verso la fine di marzo 2019. Oltre a tantissimi nuovi contenuti, l’aggiornamento 4.5 includerà anche l’introduzione del mestiere Blue Mage, annunciato originariamente tra gli applausi della platea del Fan Festival 2018 a Las Vegas.

Durante il weekend in uno speciale episodio del Fan Fest Letter from the Producer Live, il Producer e Director Naoki Yoshida ha spiegato che questo mestiere offrirà un’esperienza di gioco singleplayer incredibile svelando The Masked Carnivale – un contenuto esclusivo per il Blue Mage che sarà disponibile per i giocatori di questo mestiere quando arriveranno al livello 50. Yoshida ha anche rivelato che il Blue Mage imparerà tutte le sue abilità combattendo contro i mostri e che sarà molto diverso da tutti gli altri mestieri di gioco. L’aggiornamento 4.5 includerà numerosi altri contenuti, tra i quali:

Nuove missioni dello scenario principale

Il finale dei Four Lords

Nuove avventure per Hildibrand

Nuovi dungeon – The Ghimlyt Dark

Una nuova incursione Return to Ivalice – The Orbonne Monastery

Una nuova prova – Seiryu – The Wreathe of Snakes (Normal ed Extreme)

The Forbidden Land, Eureka – Hydatos Expedition

Aggiornamento del Rival Wings – Nuova mappa

Aggiornamento del Gold Saucer – Nuovo Gate

Nuovo sistema di visita di altri mondi

E molto, molto altro ancora…

Sono stati anche rivelati i primi dettagli sui nuovi centri dati per l’Europa e il Nord America che verranno aggiunti al gioco a partire dall’aggiornamento 4.5 per gestire il crescente numero di giocatori.

Annunciata da poco, la nuova espansione Shadowbringers introdurrà nuovi contenuti quando verrà pubblicata nell’estate del 2019, inclusa una nuova razza giocabile, nuovi mestieri, aumento del livello massimo, nuove aree, calibrazione del sistema di combattimento, così come una varietà di nuove battaglie e nuovo contenuto per la raccolta e la creazione.

Maggiori informazioni riguardo Shadowbringers verranno rivelate all’evento del Paris Fan Festival il 2 e 3 febbraio 2019 e durante il Tokyo Fan Festival il 23 e 24 marzo 2019. Tutti gli eventi Fan Festival verranno trasmessi in streaming gratuitamente nel canale Twitch ufficiale di Final Fantasy XIV.

Con più di quattordici milioni di giocatori in tutto il mondo, Final Fantasy XIV continua a compiere la promessa di portare la migliore esperienza di Final Fantasy nel regno online. L’MMO ha recentemente celebrato il suo quinto anniversario, continuando ad introdurre nuove avventure ad un mondo in continua crescita.