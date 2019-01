Final Fantasy XIV Online si aggiorna con l'espansione A Requiem For Heroes

Il capitolo finale della storia di Final Fantasy XIV Stormblood inizia oggi con l’uscita della prima parte della patch 4.5.I giocatori potranno divertirsi con moltissimi contenuti che porteranno alla prossima espansione, tra cui il terzo e ultimo capitolo della serie di raid dell’alleanza, nuove missioni, Trial e altro ancora.

L’attesissima classe Blue Mage farà inoltre il suo debutto nella patch 4.51, che uscirà il 15 gennaio. Il Blue Mage sarà il primo “Limited Job” della serie e offrirà uno stile di gioco progettato per le partite in solitaria. Il Blue Mage sarà disponibile per tutti i giocatori che hanno la classe/mestiere Disciple of War o Magic a livello 50 e hanno completato lo scenario principale di A Realm Reborn.

La prima parte di A Requiem For Heroes includerà i contenuti seguenti

Nuove missioni dello scenario principale: la prima parte dell’emozionante finale della storia di Stormblood, che prepara il terreno per la prossima espansione, Shadowbringers

Raid dell’alleanza a 24 giocatori “Return to Ivalice”: la conclusione di questa serie di raid invierà i giocatori all’Orbonne Monastery e includerà dei contenuti creati da Yasumi Matsuno e Keita Amemiya, creatore della serie TV e cinematografica Garo

Nuovi Trial: affronta Seiryu in entrambe le difficoltà normale ed estrema nell’ultimo capitolo della storia dei Four Lords

Nuovo Instanced Dungeon: The Ghimlyt Dark

Nuove Custom Deliveries: Nuove missioni specifiche per la raccolta e la creazione

Aggiornamento del Gold Saucer: Nuovo Gate Air Force One; Nuovo minigioco Doman Mahjong

Nuovi minion, nuove acconciature, nuove emote e nuove cavalcature

La seconda parte della patch 4.5 arriverà a fine marzo e segnerà la fine della storia di Stormblood, oltre a preparare il terreno per l’espansione Shadowbringers, che uscirà a inizio estate 2019. I fan scopriranno più informazioni all’European Fan Festival che si terrà il 2-3 febbraio e anche al Japanese Fan Festival, programmato per il 23-24 marzo. Tutti gli eventi dei Fan Festival verranno trasmessi in streaming gratuitamente sul canale Twitch ufficiale di Final Fantasy XIV.