Final Fantasy XIV Online si aggiorna con la patch 4.4: Prelude in Violet

Guerrieri della Luce, il mondo è pieno di nuove e pericolosissime sfide grazie alla Patch 4.4: Prelude in Violet, pubblicata oggi. Il nuovo aggiornamento dell’acclamato MMO Final Fantasy XIV Online dà il via alla nuova avventura dei Guerrieri della Luce, subito dopo aver liberato le regioni controllate da Garlean.

Cosa avrà in serbo il futuro per i Guerrieri delle Luce oltre allo sconfinato Garlean Empire e la Eorzean Alliance? Questo aggiornamento mette anche la parola fine alla serie di raid Omega, aggiungendo allo stesso tempo un nuovo trial, due nuovi dungeon e tanto altro ancora. L’ultimo aggiornamento di Final Fantasy XIV Online aggiunge ore di nuovi contenuti, tra cui:

Nuove missioni dello scenario principale

Nuove missioni secondarie: i Four Lords e delle nuove avventure di Hildibrand

Nuovi dungeon: The Burn e Saint Mocianne's Arboretum (Hard)

Un nuovo trial: Hells’ Kier (Suzaku)

Un nuovo raid: Omega: Alphascape

Aggiornamenti per la raccolta e la creazione: nuove ricette

Aggiornamenti alle abitazioni: aggiunta del Mannequin Indoor Furnishing

Espansione per The Lost Canals of Uznair: istanza “Treasure Hunting”

Aggiornamenti al sistema di combattimento e al PvP, nuovi contenuti del Gold Saucer, una nuova funzionalità per le pose di gruppo e molto altro.

Inoltre, la Ceremony of Eternal Bonding, un sacro rito di unione celebrato presso il Sanctum of the Twelve, si arricchisce ora di nuove opzioni che consentiranno ai giocatori di commemorare la propria storia insieme, come la cerimonia di anniversario. Infine, un annuncio per tutti i fan: sta per cominciare un nuovo entusiasmante tour che vedrà i Fan Festival di Final Fantasy XIV Online fare il giro del mondo. Il Nord America aprirà le danze, con l'evento del 16 e 17 novembre 2018 a Las Vegas, seguito dal Fan Festival europeo che si terrà il 2 e 3 febbraio 2019 presso La Grande Halle de La Villette a Parigi, per finire a marzo 2019 con il Fan Festival di Tokyo.