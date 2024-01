Final Fantasy XIV Online, ci siamo: è iniziata l'Open Beta su Xbox Series X|S!

Con Square Enix che si premura di fissare l'uscita di FF 14 x 16 The Path Infernal ad aprile, il team di Xbox Wire è lieto di annunciare l'avvenuta partenza dell'Open Beta di Final Fantasy XIV Online su Xbox Series X|S.

La community Xbox appassionata di MMORPG può quindi avventurarsi nell'universo di Eorzea per cimentarsi nelle sfide offerte dall'odissea ruolistica di Square Enix, un'esperienza interattiva che vanta già oltre 30 milioni di giocatori ed è considerata all'unanimità come uno dei giochi più importanti del genere (e non solo).

L'avvenuta partenza dell'Open Beta di Final Fantasy XIV su Xbox Series X|S spalanca quindi le porte di Eorzea a tutti coloro che desideravano unirsi alla community di Final Fantasy 14 per "esplorare città affollate, foreste imponenti e letali deserti, con un mondo di gioco costantemente aggiornato e sempre coinvolgente che vi porterà ai confini più remoti della terra - e oltre - con una storia accattivante e in eterna evoluzione".

L'Open Beta di FF14 comprende anche il sistema Duty Support che consente ai giocatori di affrontare i contenuti dell'MMORPG con un gruppo di alleati gestiti dalla CPU, una caratteristica che permette a tutti di partecipare alle missioni della storia principale e dei dungeon senza alcuna limitazione legata al numero di partecipanti alle lobby o alla mancanza di utenti online da coinvolgere nelle proprie attività.