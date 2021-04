Final Fantasy XIV: al via la open beta su PS5, Square Enix spiega tutti i vantaggi

Alla vigilia dell'esordio di Final Fantasy XIV su PlayStation 5, il director della community Matt Hilton con l'assistenza del project manager Shoichi Matsuzawa hanno fornito gli ultimi dettagli sulla fase di open beta che prenderà il via domani.

Innanzitutto Matsuzawa ha rivolto un pensiero ai fan di vecchia data: "Durante il periodi di open beta, i giocatori che possiedono la versione PS4 di FFXIV possono provare gli stessi contenuti ma su PlayStation 5. I mondi (o server di gioco) a cui vi connettete sono gli stessi dei giocatori su PS4 e delle altre piattaforme e non ci sono restrizioni dal punto di vista delle funzionalità". Ai nuovi giocatori gli sviluppatori di Square Enix hanno invece rivolto questo messaggio: "Se state iniziando FFXIV da zero, la versione di prova gratuita sarà disponibile anche durante la open beta su PS5: potete giocare A Realm Reborn e il primo pacchetto di Heavensward fino al livello 60. Non preoccupatevi: il personaggio e tutti progressi verranno trasferiti nella versione completa".

Passando all'aspetto tecnico Matsuzawa ha parlato delle modalità grafiche disponibili su PS5: "Offriremo tre risoluzioni di rendering tra cui scegliere nella versione per PS5: 4K (2160p), WQHD (1440p) / Full HD (1080p) che verranno poi scalati per adattarsi all'output delle vostre TV". Molte novità anche per l'interfaccia, studiata ora per l'alta risoluzione e per i tempi di caricamento che consentono di viaggiare per il mondo molto più velocemente.

Recentemente Final Fantasy XIV ha superato quota 22 milioni di giocatori in totale segnando un nuovo record per il franchise.