Final Fantasy XIV, il papà della serie ne è ossessionato: ci gioca fino a 12 ore al giorno

Quella di Hironobu Sakaguchi nei confronti di Final Fantasy XIV assume sempre più i contorni di un'ossessione. Il papà della storica serie ruolistica targata Square-Enix non riesce proprio a smettere di giocarci, e questo lo ha portato persino ad essere rimproverato dai suoi colleghi di Mistwalker, compagnia di sviluppo da lui stesso fondata.

In una recente intervista con IGN Japan Sakaguchi ha rivelato che Final Fantasy 14 è l'unico gioco a cui ha giocato nell'ultimo anno e mezzo. L'ex autore della serie rivela che a volte gioca a Final Fantasy 14 per 12 ore al giorno e si perde altre grandi uscite come Elden Ring perché è semplicemente troppo impegnato con lo sterminato MMORPG.

Sakaguchi gioca così tanto a Final Fantasy 14 che viene rimproverato dai suoi colleghi di lavoro. Nel tweet che vi abbiamo riportato più in basso, il creatore di Final Fantasy afferma che da quando l'articolo di IGN Japan è stato pubblicato, ha subito una tiratina d'orecchie da parte dello staff della sua compagnia di sviluppo, Mistwalker, per aver giocato a Final Fantasy 14 invece di lavorare.

L'adorazione di Sakaguchi per Final Fantasy 14 è ben documentata sull'account Twitter dell'autore giapponese. Il creatore della serie pubblica quotidianamente catture delle sue imprese nell'MMO, raccontando la sua odissea con la sua Free Company. Il papà della serie ha persino dato vita ad un'etichetta di moda in-game chiamata SakaGucci.

Chissà se riuscirà a mettere in pausa il suo viaggio nell'MMO per provare con mano l'attesissimo Final Fantasy XVI, o quantomeno per tornare a dare una mano ai disperati colleghi di Mistwalker.