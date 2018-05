Final Fantasy XIV: la patch 4.3 Under the Moonlight è ora disponibile

Square Enix è lieta di annunciare che la patch 4.3 Under the Moonlight di Final Fantasy XIV è finalmente disponibile per tutti i giocatori. L'aggiornamento introduce un nuovo Trial, un nuovo dungeon, nuove missioni e altro ancora.

L'aggiornamento di oggi aggiungerà varie sfide, tra cui:

Nuove missioni dello scenario principale : la storia di Stormblood continua nella regione orientale di Doma.

: la storia di Stormblood continua nella regione orientale di Doma. Nuove missioni secondarie : la leggenda dei The Four Lords continua, mentre i giocatori daranno una mano anche con la ricostruzione di Doma.

: la leggenda dei The Four Lords continua, mentre i giocatori daranno una mano anche con la ricostruzione di Doma. Nuovo raid dell'alleanza a 24 persone : il secondo capitolo della celebre serie Return to Ivalice porta i giocatori al Faro di Ridorana.

: il secondo capitolo della celebre serie Return to Ivalice porta i giocatori al Faro di Ridorana. Un nuovo Trial : una sorpresa che i giocatori dovranno scoprire da soli...

: una sorpresa che i giocatori dovranno scoprire da soli... Un nuovo dungeon : esplora il mausoleo abbandonato dell'eroe leggendario che ha unito Doma in "The Swallow’s Compass".

: esplora il mausoleo abbandonato dell'eroe leggendario che ha unito Doma in "The Swallow’s Compass". Nuove missioni Beast Tribe, i Namazu : una nuova serie di missioni per i "Disciples of the Hand and Land".

: una nuova serie di missioni per i "Disciples of the Hand and Land". Mondi collegati con Linkshells : un nuovo sistema di chat linkshell permetterà ai giocatori di comunicare con facilità tra i server inclusi nel loro centro dati.

: un nuovo sistema di chat linkshell permetterà ai giocatori di comunicare con facilità tra i server inclusi nel loro centro dati. Aggiornamento ai mestieri, al PvP, al glamour system, alle abitazioni, alle azioni musicali, nuovi pezzi d'equipaggiamento più forti e altro ancora.

Ma non è tutto, l'uscita di oggi segna infatti l'inizio della serie di patch 4.3, che porteranno ancora più sfide in futuro:

Un nuovo raid a difficoltà Ultimate (patch 4.31): i giocatori in cerca di sfide sempre più difficili possono mettere alla prova le loro abilità contro la nuova reincarnazione dell’Ultima Weapon.

(patch 4.31): i giocatori in cerca di sfide sempre più difficili possono mettere alla prova le loro abilità contro la nuova reincarnazione dell’Ultima Weapon. Un nuovo Deep Dungeon, Heaven-on-High (patch 4.35): esplora la torre a 100 piani nel Ruby Sea.

(patch 4.35): esplora la torre a 100 piani nel Ruby Sea. Nuove avventure di Hildibrand (patch 4.35): il fantastico detective ritorna per rimediare ai torti e risolvere nuovi casi.

(patch 4.35): il fantastico detective ritorna per rimediare ai torti e risolvere nuovi casi. Il prossimo capitolo di The Forbidden Land, Eureka – The Pagos Expedition (patch 4.36)

Per dare uno sguardo complessivo alle novità introdotte con la patch Under the Moonlight di Final Fantasy XIV, potete guardare il trailer riportato in cima alla notizia. Coglierete l'occasione per affrontare ancora una volta le sfide di Ivalice?