Final Fantasy XIV: la Patch 5.55 con il supporto a PS5 esce a fine mese

La seconda giornata del Final Fantasy XIV Digital Fan Festival 2021 ci ha regalato la data di lancio dell'attesa patch 5.5 di Final Fantasy XIV, che introdurrà un bel po' di novità nell'MMORPG, oltre che il supporto ufficiale a PlayStation 5.

Già disponibile in Open Beta da diverse settimane, il supporto a PS5 verrà introdotto in via definitiva il 25 maggio 2021 assieme alla patch 5.55. Grazie a questo upgrade, sulla console next-gen di Sony Final Fantasy XIV supporterà tre diverse risoluzioni (4K, WQHD e Full HD) e offrirà caricamenti fulminei, l'interfaccia utente in alta definizione, il supporto al feedback aptico del DualSense, il supporto all'Audio 3D e nuovi trofei.

La patch 5.5 introdurrà anche la seconda parte dello scenario "Death Unto Dawn", aggiornamenti per la quest "Save the Queen", l'epilogo di "YoRHa: Dark Apocalypse" e una ricompensa per coloro che collezionano tutte le carte Triple Triad. Contestualmente all'annuncio della novità, Square Enix ha anche fornito delle finestre di lancio per gli aggiornamenti previsti da qui alla pubblicazione di Endwalker, fissata per il 23 novembre:

25 maggio - patch 5.55

Giugno/luglio - patch 5.57

Luglio - Campagna "Make it Rain"

Luglio/agosto - patch 5.58

Agosto - “Moonfire Faire” / “The Rising”

Settembre - Il ritorno della collaborazione con Final Fantasy XV

23 novembre - Lancio dell'espansione Endwalker

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata allo spettacolare trailer di Final Fantasy XIV: Endwalker . Durante il FanFest è anche stato annunciato che il ruolo di Brand Manager di Final Fantasy è passato a Kitase