Final Fantasy 14: prova gratis di nuovo disponibile dalla prossima settimana

L'incredibile ondata di popolarità che ha investito Final Fantasy 14 dopo lo straordinario lancio dell'espansione Endwalker ha prodotto anche degli effetti collaterali. Square Enix si è ritrovata impreparata ad accogliere un numero di giocatori così alto, ed è stata costretta a ricorrere a misure drastiche per alleggerire il carico sui server.

Oltre ad alcuni interventi sui server, come ad esempio limitazioni allo spostamento tra le aree e la disattivazione di alcune funzionalità, per un certo periodo di tempo il team di Naoki Yoshida ha persino interrotto le vendite di Final Fantasy 14: Endwalker, sia in edizione fisica che digitale. Adesso la situazione è sicuramente più gestibile, tuttavia c'è una contromisura che continua a perdurare: ancora oggi, i nuovi giocatori non possono accedere alla Prova Gratis di Final Fantasy XIV.

Siamo felici di farvi sapere che anche questa limitazione ha i giorni contati: durante il recente evento Letter from the Producer, Yoshida & co. hanno annunciato che la Free Trial di Final Fantasy XIV sarà nuovamente disponibile dal 22 febbraio. Da martedì i giocatori incuriositi dall'MMORPG di Square Enix potranno entrare nel mondo di Eorzea e scoprire se è adatto a loro senza pagare il biglietto d'ingresso. La Free Trial offre infatti 30 giorni di gioco gratuito nell'ambito del gioco base, intitolato A Realm Reborn, e della prima espansione, Heavensword. Altre limitazioni prevedono l'utilizzo di un singolo personaggio per mondo e un level cap fissato a 60, tuttavia il materiale a disposizione è più che sufficiente per offrire decine e decine di ore di divertimento, oltre che un'idea ben precisa dell'esperienza di gioco. La Free Trial tornerà ad essere disponibile a questo indirizzo nel giorno stabilito.