Final Fantasy XIV su PS5 finalmente mostrato da Square Enix

Dopo la conferma che la beta di Final Fantasy XIV su PS5 in 4K e 60fps arriverà questo aprile, Square Enix ha mostrato per la prima volta che girerà effettivamente l'imponente MMORPG sulla console next-gen di Sony.

Durante una lunga live con i produttori del gioco, è stato finalmente possibile avere un assaggio del gioco su PS5, in modo così da vedere a tutti gli effetti le migliorie tecniche attese in questa nuova versione, che oltre ai 4K nativi e i 60fps promette anche il supporto all'audio 3D, tempi di caricamento istantanei e il feedback aptico. Per scoprire tutto saltate fino al minuto 1:19:03 nel video allegato alla notizia.

Ricordiamo che la beta di Final Fantasy XIV su PS5 partirà il 13 aprile assieme alla patch 5.5 intitolata Deep Unto Dawn. I possessori della versione PS4 del gioco potranno fare l'update gratuito all'edizione next-gen non appena partirà l'open beta: unico requisito per giocare, ovviamente, la necessità di una connessione Internet obbligatoria. Tra le altri informazioni fornite dal Square Enix, ci sarà un periodo di prova gratuita subito dopo aver acquistato l'edizione PS5, senza quindi dover inizialmente sottoscrivere l'abbonamento all'MMORPG. A tal proposito, il gioco ha raggiunto in tutto il notevole numero di 22 milioni di utenti registrati. Dati che con tutta probabilità saliranno ulteriormente, soprattutto all'uscita della nuova espansione Final Fantasy XIV Endwalker fissata per l'autunno 2021.