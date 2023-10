Final Fantasy XIV su Xbox Series X|S: quando inizia l'Open Beta ? Lo svela Square Enix

In occasione dell'appuntamento mediatico organizzato da Square Enix per mostrare l'ultimo trailer di Final Fantasy XIV Downtrail, il publisher e sviluppatore nipponico ha guardato in direzione della community verdecrociata per annunciare la finestra di lancio della sessione di Open Beta di FF14 su Xbox Series X|S.

L'iconico GDR multiplayer diretto da Naoki Yoshida, quindi, si prepara a sbarcare sulla famiglia di console Microsoft dopo aver conquistato gli appassionati di MMORPG su PC e piattaforme Sony.

La fase di beta testing prevista da Square Enix coinvolgerà quindi tutti gli utenti della community Xbox che desiderano immergersi nelle atmosfere di FF14, dandogli modo di sperimentare la stratificata offerta ludica, narrativa e contenutistica dell'opera, ivi comprese le novità della Patch 6.5 di Final Fantasy XIV.

Nel riaffacciarsi sui social, l'azienda nipponica ci informa che l'Open Beta di Final Fantasy XIV è attualmente pianificata nella finestra temporale compresa tra metà gennaio e febbraio 2024, proprio in considerazione del grande lavoro che sta portando avanti il team di Yoshida per implementare tutte le migliorie e ottimizzazioni promesse dalla Patch 6.5. Non è un caso, infatti, se Square Enix ha deciso di suddividere in due parti questo update: la prima è già stata lanciata il 3 ottobre, mentre per la seconda bisognerà attendere il mese di gennaio del prossimo anno.

Tornando all'Open Beta di FF14 su Xbox Series X|S, ricordiamo che l'accesso a questa importante fase di test non richiederà alcuna iscrizione e sarà libero per tutti coloro che desidereranno parteciparvi nelle tempistiche e modalità che, presumibilmente, verranno indicate da Square Enix a ridosso della partenza.