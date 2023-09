Final Fantasy XIV: quando parte l'Open Beta su Xbox? Le ultime da Square Enix

Il preannunciato arrivo di Final Fantasy XIV su console Xbox verrà preceduto da un'importante fase di Open Beta che coinvolgerà tutti gli utenti della community verdecrociata che attendono con impazienza l'arrivo di questo iconico GDR multiplayer sulla propria piattaforma d'elezione.

Nell'annunciare i contenuti della Patch 6.5 di Final Fantasy 14, Square Enix fornisce infatti delle importanti precisazioni sulla finestra temporale per la partenza dell'Open Beta del celebre MMORPG su console Xbox.

Il team interno a Square Enix diretto da Naoki Yoshida entra quindi nel merito delle tante novità contenutistiche previste dalla prossima Patch di Final Fantasy XIV e, nel farlo, conferma che la fase di beta pubblica di FF14 inizierà su Xbox One e Xbox Series X|S dopo il lancio dell'Update 6.5.

Pur senza fornire ulteriori indicazioni sulla data di lancio ufficiale dell'Open Beta, Square Enix ci informa che la Patch 6.5 sarà talmente ricca di contenuti, migliorie e ottimizzazioni da dover essere suddivisa in due parti: la fase di rollout della prima metà è prevista per la giornata di martedì 3 ottobre, mentre la seconda metà dell'update è prevista indicativamente per gennaio 2024.

Di conseguenza, la Beta di Final Fantasy XIV su Xbox dovrebbe iniziare in questo preciso lasso di tempo, ovvero tra la prima metà di ottobre e il primo mese del prossimo anno: trattandosi di un test multiplayer a porte aperte, l'accesso alla versione verdecrociata dell'universo ruolistico di Square Enix non richiederà alcuna iscrizione e sarà libero per tutti i fan del genere che vorranno parteciparvi.

