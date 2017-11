Final Fantasy XIV: sale il numero degli utenti paganti grazie a Stormblood

raramente condivide i dati relativi al numero degli utenti attivi di, limitandosi a parlare solamente del totale dei giocatori registrati (oltre 10 milioni ad agosto).

Tuttavia, gli ultimi risultati finanziari (relativi al periodo che va da luglio a settembre) includono un paragrafo in cui il publisher sottolinea un sostanzioso incremento degli utenti paganti in seguito al lancio dell'espansione Stormblood. Ciò, assieme alle vendite dell'espansione in sé, ha determinato un "robusto" accrescimento dei guadagni rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Sembra proprio, dunque, che i giocatori abbiano apprezzato l'ultima espansione del'MMORPG di Square Enix, premiata su Everyeye con un sonoro 9.