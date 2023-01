Final Fantasy XIV: scopriamo le novità della patch 6.3 con due live questa settimana

Final Fantasy XIV si espande con la patch 6.3 e per l'occasione abbiamo organizzato due dirette speciali su Twitch per scoprire tutte le novità del più recente aggiornamento dell'MMO Square Enix.

La patch 6.3 (intitolata Gods Revel, Lands Tremble) presenta nuove missioni per la storia, nuove quest secondari, un nuovo raid per 24 giocatori, il dungeon Lapis Manalis, un nuovo Raid Ultimate e tante altre novità tra cui la mappa Leap of Faith e aggiornamenti per il Duty Support.

Tanti nuovi contenuti dunque, che potrete scoprire questa settimana sul canale Twitch di Everyeye.it in compagnia di SchiacciSempre: due gli appuntamenti da segnare sul calendario:

Mercoledì 11 gennaio ore 18:00

Domenica 15 gennaio ore 18:00

Vi segnaliamo inoltre che fino al 25 gennaio potete acquistare Final Fantasy XIV Complete Edition e Final Fantasy XIV Complete Collector's Edition con il 50% di sconto su Square Enix Store, disponibile anche la prova gratis di Final Fantasy XIV che vi permette di giocare gratuitamente e senza sostenere alcun costo fino al raggiungimento del Livello 60, un level cap piuttosto ampio che vi permetterà di esplorare una buona porzione del gioco, provando con mano tutte le novità degli ultimi aggiornamenti di Final Fantasy XIV, uno dei giochi di ruolo online di maggior successo degli ultimi anni.