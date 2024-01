Final Fantasy XIV: uno sguardo al futuro tra Dawntrail, nuove classi e ambientazioni

Si sono da poco concluse le celebrazioni per il decimo anniversario di A Realm Reborn, l'aggiornamento di Final Fantasy 14 che cambiò per sempre il destino del gioco, portando l'MMO Square Enix a riscuotere un enorme successo di pubblico e critica.

Final Fantasy 14 è oggi uno dei giochi di ruolo online più popolari con 30 di milioni di giocatori attivi e una player base destinata ad espandersi con il prossimo arrivo su Xbox Series X/S. Ma non possiamo parlare del futuro di Final Fantasy XIV senza citare Dawntrail, la grande espansione dell'estate 2024 che metterà parecchia carne al fuoco.

Tra queste, le nuove classi come Viper (assassino) e il Green Mage, il mago che utilizza la forza della natura per i suoi attacchi devastanti. E ancora, il Pittomante, ideale fusione tra un mago e un pittore. Ci sono poi nuove ambientazioni, tra cui Tural, continente che ricorda il Far West con saloon, distese di sabbia e piante di Cactus ovunque. E poi la misteriosa zona di Solution Nine... tutta da scoprire.

Ti abbiamo incuriosito? Puoi giocare gratis a Final Fantasy XIV Online scaricando la free trial (PC, PS5 e PS4) senza limitazioni temporali, che permette di far arrivare il proprio personaggio fino al livello 70.