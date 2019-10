Final Fantasy XIV Shadowbringers, nuovo trailer per il raid ispirato a NieR Automata

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per il prossimo aggiornamento in arrivo per Final Fantasy XIV: Shadowbringers che consente di dare uno sguardo all'attesissimo raid (per 24 giocatori) ispirato a Nier Automata.

Il raid, che prenderà il nome di The Copied Factory, è solo la prima parte di Yorha: Dark Apocalypse, una serie di collaborazioni tra il team di Final Fantasy XIV e quello di Nier Automata, in particolare nelle persone del producer Yosuke Saito e del director Yoko Taro. Per il futuro, infatti, sono previste altre incursioni a tema. A giudicare dal trailer, The Copied Factory richiama l'atmosfera di Nier, con personaggi familiari, incluso il protagonista 2B, e le atmosfere "sbiadite" e distintive che hanno caratterizzato il tanto acclamato gioco. La patch 5.1 inoltre, continuerà la trama di Shadowbringers nel capitolo Vows of Virtue, Deeds of Cruelty insieme al nuovo dungeon e ad altre missioni, oltre alla modalità New Game Plus.

L'aggiornamento di Final Fantasy XIV: Shadowbringers arriverà il 29 ottobre. Nel frattempo, potete leggere la recensione di Final Fantasy XIV: Shadowbringers sulle pagine di Everyeye.