Final Fantasy XIV Shadowbringers: la patch 5.11 introduce la quest Ishgard Restoration

A pochissima distanza dal lancio della patch 5.1 chiamata "Vows of Virtue, Deeds of Cruelty", arriva un nuovo aggiornamento per Final Fantasy XIV: Shadowbringers che introduce i nuovi contenuti della Ishgard Restoration.

La nuova esperienza pensata dagli sviluppatori invita i giocatori a collaborare in tanti modi diversi per dare nuova luce all'Holy See of Ishgard. La patch 5.11 introduce anche altri contenuti, tra cui nuove sfide e correzioni varie. Di seguito i punti principali:

Raid difficoltà Ultimate, The Epic of Alexander: il raid è basato sulla tragica storia di un dio meccanico che ha risposto la sua fiducia in una singola anima mortale. I giocatori dovranno sfidare i nuovi nemici in un party formato da otto persone. Nuova side quest Ishgard Restoration: i giocatori dovranno collaborare per riportare il Firmament al suo antico splendore attraverso la raccolta di materiali per contribuire al progetto di costruzione, in cambio di ricompense. Nuove skin, pettinature, cavalcature, minion, emote e oggetti vari.

Trovate tutti i dettagli della patch 5.11 a questo link. Vi ricordiamo che potete leggere un approfondimento di "Vows of Virtue, Deeds of Cruelty" per Final Fantasy XIV: Shadowbringers sulle pagine di Everyeye.