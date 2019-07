Final Fantasy XIV Shadowbringers e Stranger Things 3 in uscita su PS4 questa settimana

Non tutti i Lunedì vengono per nuocere, infatti l'inizio di una nuova settimana spesso coincide con l'arrivo di nuovi giochi. È il caso di Sony che con il solito appuntamento con The Drop ha svelato tutti i giochi in arrivo nei prossimi sette giorni su PS4, e i nomi sono davvero interessanti.

Si parte con Final Fantasy XIV: Shadowbringers, che arriva finalmente in Early Access e porta con sé tanti nuovi contenuti per Final Fantasy XIV Online, tra cui nuovi mestieri, nuove razze, nuove città e chi più ne ha più ne metta.

Sarà una grande settimana anche per gli amanti delle serie TV, in particolare per i fan di Stranger Things, visto che il 4 Luglio arriveranno sia la terza stagione su Netflix, sia il videogame in stile pixelloso e retrò dedicato allo show dei Fratelli Duffer, Stranger Things 3: The Game.

Gli appassionati di ciclismo potranno rivivere le emozioni del Tour de France con il videogame ufficiale dedicato proprio alla celebre competizione: riuscirete ad accaparrarvi la maglia gialla?

Da segnalare inoltre l'arrivo dei rompicapo che compongono il gioco Brain Breaker, in arrivo il 3 Luglio, ma anche il platformer in bianco e nero e dalle meccaniche piuttosto particolari, Ovivo.

Completano il quadro il Metroidvania Paradox Soul, lo shooter VR Scraper: First Strike, e l'action adventure Sea of Solitude.