Final Fantasy XIV Shadowbringers: un nuovo filmato svela i piani post-lancio

In vista dell’uscita di Final Fantasy XIV: Shadowbringers, previsto per il 2 luglio, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha parlato in uno dei “Letter from the Producer LIVE” degli aggiornamenti in arrivo con la nuova espansione.

Durante la trasmissione sono stati mostrati nuovi materiali e fornite nuove informazioni, tra cui una guida video ai dungeon e informazioni sulla pubblicazione dei contenuti post-lancio. Il nuovo filmato di gioco di “Letter from the Producer LIVE #52” include una nuova guida video ai diversi dungeon inclusi in Shadowbringers, un’anteprima della Trial battle di Titania e il raid di alto livello Eden.

Inoltre, sono stati annunciati i dettagli di altri contenuti di Shadowbringers e il programma per la pubblicazione dei contenuti post-lancio:

Presentazione dei personaggi principali di Shadowbringers – Famosi alleati come Thancred e Y’shtola si uniranno al Warrior of Light e incontreranno nuovi personaggi come Ran'jit e Vauthry.

– Famosi alleati come Thancred e Y’shtola si uniranno al Warrior of Light e incontreranno nuovi personaggi come Ran'jit e Vauthry. Aggiornamenti delle Crafting Classes – Nuove azioni e modifiche a quelle esistenti, aggiornamenti di rilievo all’interfaccia di creazione e diminuzione dei requisiti per lo sblocco delle ricette esistenti.

– Nuove azioni e modifiche a quelle esistenti, aggiornamenti di rilievo all’interfaccia di creazione e diminuzione dei requisiti per lo sblocco delle ricette esistenti. Aggiornamenti delle Gathering Classes – Nuove azioni e tratti per tutte le classi, tra cui il registro di raccolta, che include il tempo di comparsa e la possibilità di aggiungere un promemoria per ricordare ai giocatori della comparsa dei nodi. Inoltre, saranno diminuiti i requisiti per lo sblocco dei punti di raccolta.

– Nuove azioni e tratti per tutte le classi, tra cui il registro di raccolta, che include il tempo di comparsa e la possibilità di aggiungere un promemoria per ricordare ai giocatori della comparsa dei nodi. Inoltre, saranno diminuiti i requisiti per lo sblocco dei punti di raccolta. Aggiornamenti del sistema – Aumento della capacità del glamour dresser, aggiornamenti all’interfaccia del Retainer e degli Achievement, aggiunta di nuove Tomestones e Scrips per raccoglitori/creatori e molto altro.

– Aumento della capacità del glamour dresser, aggiornamenti all’interfaccia del Retainer e degli Achievement, aggiunta di nuove Tomestones e Scrips per raccoglitori/creatori e molto altro. Nuovi mondi – L’aggiunta dello Spriggan World ai Chaos Data Center e del Twintania World ai Light Data Center.

Programma patch post-lancio

16 luglio 2019: Patch 5.01 – Introduzione del raid Eden di alto livello a difficoltà normale

– Introduzione del raid Eden di alto livello a difficoltà normale 30 luglio 2019: Patch 5.05 – Introduzione del raid Eden di difficoltà Savage e di Lyhe Ghiahl, nuovo dungeon di caccia al tesoro; introduzione della nuova valuta Allagan Tomestone of Phantasmagoria.

Shadowbringers sarà disponibile in edizione Standard e Collector’s in versione fisica e digitale. Effettua il pre-order della Standard Edition presso retailer selezionati. La Collector’s Edition è disponibile in esclusiva sullo Square Enix Store.

Il Free Trial di Final Fantasy XIV invita i giocatori a raggiungere oltre 16 milioni di avventurieri nel mondo di Hydaelyn. Il Free Trial concede a tutti l’accesso ai contenuti fino al livello 35, la creazione di otto personaggi giocabili, la possibilità di provare tutte le razze giocabili e le attività senza limiti di tempo.