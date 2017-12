Final Fantasy XIV si aggiorna con la nuova patch 4.2

: I Guerrieri della luce possono avventurarsi oltre Deltascape ed esplorare in profondità i campi di battaglia creati da Omega con l’introduzione di Sigmascape nella patch 4.2 di

Nella patch di prossima uscita, intitolata Rise of a New Sun, i giocatori guarderanno verso Doma nel prossimo capitolo dello scenario principale. La patch introdurrà varie novità, tra cui nuove sfide e nuovi dungeon, un aggiornamento importante al sistema Glamour, vari aggiornamenti di sistema e l’attesissimo Forbidden Land of Eureka. Questa è la lista iniziale dei contenuti annunciati per la patch:

Un nuovo scenario principale e delle missioni secondarie

Un nuovo dungeon raid

The Forbidden Land of Eureka

Aggiornamento del sistema Glamour

Aggiornamento della modalità PvP The Feast

Aggiornamento delle abitazioni

Una nuova battaglia Primal

Nuovi dungeon

Un’opzione per rigiocare certi contenuti

Aggiornamenti delle azioni musicali dei bardi, ampliamento dell’inventario con una nuova opzione di stoccaggio e altro ancora

Square-Enix ha anche annunciato le date e le città dei Fan Festival di Final Fantasy XIV che si terranno nel 2018-19. Il tour avrà inizio in Nord America il 16 e il 17 novembre 2018 a Las Vegas, seguito dal Fan Festival europeo a Parigi all’inizio del 2019 e terminerà con il Fan Festival di Tokyo a marzo 2019.

Infine, l’evento annuale Starlight Celebration fa il suo ritorno su Final Fantasy XIV Online a partire da oggi. I giocatori potranno completare delle missioni stagionali per ottenere delle ricompense a tema natalizio mentre portano gioia nel regno di Eorzea. La prova gratuita invita i nuovi giocatori ad unirsi ai milioni di avventurieri nel regno di Eorzea. La prova gratuita permette a tutti di accedere ai contenuti disponibili fino al livello 35 (inclusa la nuova modalità PvP Rival Wings), di creare fino a 8 personaggi giocabili e di scoprire le varie razze, classi e mestieri disponibili senza restrizioni di tempo.