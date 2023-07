Final Fantasy XIV, le sorprese non finiscono: la prova gratis estesa a Stormblood

Dopo l'annuncio di Dawntrail, la nuova espansione di Final Fantasy XIV, Square-Enix continua a regalare sorprese agli appassionati dell'MMORPG. Come annunciato dal producer Naoki Yoshida nel corso del Fan Festival che si è tenuto in quel di Las Vegas, è in arrivo una nuova versione della prova gratuita del gioco.

Yoshida ha affermato che la versione di prova arriverà con il rilascio della patch 6.5, che dovrebbe essere pubblicata a settembre, quindi ancor prima del debutto di Dawntrail. Come nel caso della maggior parte delle patch (anche quelle più ridotte nei contenuti), Square Enix è molto prudente e preferisce non fornire date precise con grande anticipo. Tuttavia, una certezza c'è, ed è che l'aggiornamento porterà in dote una nuova versione di prova dell'MMORPG che consentirà, per la prima volta in assoluto, di giocare anche l'espansione Stormblood.

Originariamente la prova gratuita includeva soltanto A Realm Reborn, ma si è successivamente aperta a Heavensward (nel 2019) e adesso anche Stormblood. È lecito aspettarsi che, prima o poi, anche Shadowbringers possa aggiungersi all'elenco delle espansioni incluse della prova gratuita.

Saprete già che Final Fantasy XIV è finalmente in dirittura d'arrivo su Xbox, e la prova in questione arriverà anche sulle console Microsoft: "La prova gratuita arriverà su Xbox Series X|S, il che significa che anche voi potrete godervi interamente A Realm Reborn così come le premiate espansioni Heavensward e Stormblood fino al livello 70 senza restrizioni sul tempo di gioco". L'MMORPG arriverà su Xbox Series X|S in fase di Open Beta in concomitanza con il lancio della patch 6.5.