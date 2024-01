Final Fantasy XIV: sospesa la demolizione delle case inattive per i giocatori giapponesi

Gli ultimi mesi del 2023 sono stati edulcorati da diverse notizie positive dal mondo del gaming della Terra del Sol Levante: Xbox è in forte crescita in Giappone, come visto con l'inatteso approdo di Final Fantasy XIV, targato Square Enix, tra i titoli della line-up della casa di Redmond ed anche grazie ai numeri positivi registrati da Xbox.

La seconda metà del 2023 è stata caratterizzata da un grande giubilo per la community di Xbox e l'arrivo di Final Fantasy XIV anche su console Microsoft, ma il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi per il Giappone: la cronaca mondiale degli scorsi giorni è stata turbata dalla notizia della calamità naturale che ha colpito la penisola di Noto con un terremoto di magnitudo 7.6, il quale ha generato non pochi danni nelle zone limitrofe all'epicentro. Tra decine di migliaia di persone che hanno dovuto evacuare le proprie abitazioni ed altrettanti edifici irreversibilmente danneggiati dall'evento, numerosi giapponesi sono stati colpiti dal terremoto.

A seguito di tali avvenimenti, però, Square Enix ha voluto dare supporto alla propria community giapponese di Final Fantasy XIV, la quale si ritrova a dover fronteggiare un'emergenza alquanto importante. Nello specifico, la software house ha interrotto l'eliminazione delle abitazioni inattive sul gioco, come invece vuole la consuetudine ogni qualvolta i giocatori non accedono ai servizi online del titolo. Dunque, la regola dei 45 giorni massimi di inattività è stata momentaneamente sospesa per tutti i videogiocatori che abitano in Giappone, seguendo a ruota quanto accaduto con ulteriori avvenimenti geopolitici degli ultimi anni.