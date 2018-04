Final Fantasy XIV: Square Enix svela GO, l'app per raccogliere materiali nel mondo reale

I giocatori di Final Fantasy XIV Online presto potranno divertirsi grazie alla nuova app, annunciata oggi

GO è l’abbreviazione di Gathering Outdoors, un’app che aggiunge letteralmente una nuova dimensione all'esperienza di Final Fantasy XIV Online, permettendo ai giocatori di uscire e di raccogliere le risorse naturali di Eorzea nel mondo reale. Queste potranno poi essere usate per fabbricare oggetti e attrezzature all'interno del gioco.

“Vogliamo dare un senso di libertà", afferma Haimirich Fischer, vicepresidente del settore innovazione di Square Enix. "Vogliamo fare in modo che gli oltre 10 milioni di giocatori possano raccogliere le risorse dove e quando vogliono, senza le restrizioni dei loro PC o delle loro console. Final Fantasy XIV Online GO crea questa libertà collegando il mondo fisico a quello digitale, e allo stesso tempo promuove le interazioni sociali tra i membri della nostra fantastica community".

Scaricando l'app, i giocatori potranno divertirsi con la combinazione del software all'avanguardia di Square Enix e gli strumenti di geolocalizzazione dei loro cellulari, su cui riceveranno notifiche riguardo ai punti di raccolta e le risorse naturali presenti nella loro area. Quando ci si avvicinerà abbastanza a un punto di raccolta, sarà possibile raccogliere la risorsa semplicemente toccando lo schermo, proprio come all'interno del gioco.

Oltre all'app, sarà disponibile un accessorio unico da usare in combinazione con i cellulari dei giocatori, ovvero il Final Fantasy XIV Online GO Harvesting Stick. L'Harvesting Stick converte il cellulare del giocatore in un piccone di un minatore, un'ascia di un botanico o una canna da pesca, per poterlo usare nel mondo reale per raccogliere le risorse come si farebbe all'interno del gioco. L'Harvesting Stick incrementa inoltre il tasso di successo della raccolta del 100%.

Parlando di Final Fantasy XIV Online GO e dell'Harvesting Stick, Adalberta Gardner, capo-designer di Amajina Apps, ha dichiarato: “Questa è l'esperienza più coinvolgente di un MMORPG mai creata finora per giocatori di qualsiasi livello e un accessorio indispensabile per chi ama la raccolta”. Per maggiori informazioni su Final Fantasy XIV Online GO e vedere l'app in azione, vi consigliamo di guardare il video in apertura di notizia oppure di visitare questa pagina. A proposito, nel caso non l'aveste capito, si tratta di un Pesce d'Aprile! Piuttosto elaborato, non c'è che dire!