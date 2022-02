Final Fantasy XIV fa bene a Square Enix: profitti in crescita nell'anno fiscale 2022

Final Fantasy XIV continua a rivelarsi un importante successo per Square Enix, riflettendosi così sui risultati finanziari della compagnia: il colosso giapponese ha infatti annunciati profitti in crescita nei primi 9 mesi dell'anno fiscale 2022, iniziato lo scorso aprile 2021.

Al 31 dicembre 2021, Square Enix ha visto un aumento su base annuale pari al 7,9% in termini di ricavi, e di ben il 22,2% in termini di profitti per un totale di oltre 50 miliardi di Yen. Il Digital Entertainment Business, relativo appunto ai videogiochi, ha registrato una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2021, con profitti cresciuti fino al 17,1%: si tratta di un dato molto interessante, considerato che la forte crescita si concentra in particolare nell'ultimo trimestre del 2021.

Il merito di tale successo è tutto legato al Final Fantasy XIV: il settore MMORPG ha avuto un'impennata grazie all'arrivo dell'espansione Endwalker. A contribuire a questa crescita è stata anche la nuova espansione di Dragon Quest X Online (che ricordiamo essere esclusiva giapponese), laddove invece i settori legati al mobile e ed ai giochi HD hanno invece avuto un declino su base annuale.

Considerato dunque il successo che il gioco continua ad ottenere, Square Enix sta preparando il futuro di Final Fantasy 14 e ne parlerà molto presto. Non perdetevi intanto la nostra recensione di Final Fantasy 14 Endwalker, dove spieghiamo i motivi per cui si tratta di una produzione eccellente.